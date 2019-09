SURPRISE - Un couple EMBLEMATIQUE réintégre l'aventure

Après le départ volontaire d’Emma et Antho, Fidji et Dylan réintègrent l’aventure. Mais ce n’est pas tout puisqu'un autre couple fait son entrée. Les habitants de la villa sont plus que contents de les retrouver. De qui s’agit-il ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 24 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.