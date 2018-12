SURPRISE : Un nouveau cœur brisé fait son entrée !

Une nouvelle candidate frappe à la porte et ce n’est autre que Sarah Lopez qui fait son entrée dans la villa. Lors du précédent épisode, les cœurs brisés expliquaient à Lucie que la jeune femme n’était pas prête à se dévoiler et elle hésitait à rentrer dans la villa. Les cœurs brisés l’accueille à bras ouverts mais ne manquent de lui rappeler l’enjeux de cette aventure. « Tout le monde s’est intéressé aux problèmes de tout le monde et dans notre groupe il y a que Matthieu et moi qui n’ont pas pleuré » confie Jordan à Sarah. ? Extrait de l’épisode 2 de la Villa des Cœurs brisés diffusé tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.