« Je te promets de changer » : Julien et Linda parlent AVENIR

Julien prend à part Linda pour qu’ils s’isolent tous les deux une dernière fois avant de quitter la villa. « Je vais essayer de lui tirer les vers du nez, qu’elle déclare aussi sa flamme » avoue Julien. « Tu commences à avoir des sentiments » demande-t-il à Linda, qui répond évidemment à la positive. « Je suis en train de tomber amoureux » avoue timidement Julien. « Tu m’as vraiment changé, tu m’as aidé » continue Julien et Linda semble très touchée par ces déclarations. Et le moins qu’on puisse dire c’est que Julien en a fait du chemin depuis son arrivée dans l’aventure. « J’ai envie de croire en cette relation » confie Linda, « mais je mets des barrières parce que j’ai encore des doutes ». Linda a des craintes concernant leur retour en France, « j’ai peur que tu reprennes ta vie d’avant, ta vie de jeune loup » dit-elle à Julien. Mais il arrive à la rassurer et les amoureux semblent prêts à quitter plus proches que jamais. Extrait de l’épisode 90 de la villa des cœurs brisés, diffusé vendredi 13 avrils à 19h20 sur TFX.