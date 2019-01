This Is The Voice : Delphine CHANTE son amour à Vincent ! 🎤

Le date de Vincent avec sa prétendante Delphine se passe merveilleusement. Ils ne cessent de se faire des compliments : « je suis ravi que tu sois là, quand je te parle c’est droit dans les yeux et on sent qu’on se comprend tous les deux » confie Vincent. Pour lui prouver son amour, Delphine décide de lui chanter une chanson qu’elle a adaptée à sa rencontre avec Vincent. Le jeune homme est sous le charme. Delphine et Vincent vont-ils se revoir ? Réponse dans l’épisode 25 de La Villa des Cœurs brisés diffusé à 18h50 sur TFX.