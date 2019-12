Pendant l’anniversaire de Thomas, ce dernier décide de s’isoler avec Julie. Les deux cœurs brisés se tournent autour depuis quelques jours et semblent vouloir avancer encore plus dans leur relation… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 12 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.