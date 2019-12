Thomas, sur le point de quitter l’aventure dans l’épisode 13 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 13 de La Villa des Cœurs Brisés, les garçons rentrent de leur week-end tentation avec deux prétendantes… C’est l’heure des explications entre Tyla et John. Julie apprend que Thomas a embrassé une prétendante. Une dispute éclate entre les deux cœurs brisés et Thomas menace de quitter l’aventure… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 10 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.