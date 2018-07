Tom et Hagda obtiennent un POUVOIR inattendu

Tom et Hagda sont les grands vainqueurs de cette première épreuve. Christophe Beaugrand leur annonce une très bonne nouvelle : ils sont immunisés pour la cérémonie des bracelets du vendredi. Mais ce n’est pas tout. En plus de cela, ils bénéficient d’un privilège exceptionnel. Ils ont le droit d’enlever le bracelet de l’un des candidats. Cela n’était pas prévu, et les sept autres couples sont sous le choc. Tom et Hagda ont 24 heures pour faire leur choix... Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 2 du mardi 17 juillet 2018.