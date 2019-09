OMG - Fidji et Mélanie font une alliance secrète

Fidji et Mélanie étaient encore pires ennemies il y a quelques jours. Mais grâce au coaching de Lucie, les deux anciennes meilleures amies se rapprochent de plus en plus. Ainsi, Fidji et Mélanie se sont retrouvées pour mettre une alliance secrète en place ! Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 24 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.