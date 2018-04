Le trio à nouveau réuni : Vivian demande pardon à Manue et Antonin

Vivian profite de la célébration de l’amour pour demander pardon à ses amis qu’il aime tant, Manue et Antonin. C’est sans hésiter une seconde que le couple lui ouvre les bras. Les trois pleurent d’émotion de se retrouver depuis leur dispute qui les a éloignés. Vivian ne veut pas les perdre et Antonin et Manue n’en ont pas l’intention. Ils vont terminer l’aventure tous les trois comme ils l’ont commencé. Et Beverly qui a poussé Vivian à s’excuser et ravie de les voir à nouveau réuni. Extrait de l’épisode 89 de la villa des cœurs brisés, diffusé jeudi 12 avril à 19h20 sur TFX.