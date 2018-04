TUTO FAIL : Julien ou l’art d’être un GENTLEMAN (pas célibataire)

En exclusivité pour MYTF1, Lucie Mariotti, la célèbre coach love de la villa, vous dévoile tous les secrets pour tenter d’oublier son ex. Courir 3 fois 30 minutes sur la plage, jeter et enterrer ses souvenirs définitivement, apprendre à ne pas haïr son ex, se projeter vers l’avenir, ne rien regretter. En bref, on vous offre un florilège de conseils, tous droits sortis de notre chère Lucie, pour oublier son ex. Conseils qui ont fait leurs preuves auprès de Maeva, Vivian ou encore Beverly, des cœurs brisés qui en sont sortis grandis et libérés. En attendant, la villa des cœurs brisés continue du lundi au vendredi, avec des épisodes inédits, diffusés dès 19h20 sur TFX.