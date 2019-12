La relation entre Tyla et John est plus tendue que jamais… Tyla accepte enfin d’avoir une discussion avec John. Elle veut avoir des explications sur la vidéo qu’elle a reçu. Tyla et John vont-ils se reconcilier ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 10 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.