Adrien a quitté l’aventure à cause de son comportement. Il est donc remplacé par un autre cœur brisé. Lola n’est pas insensible au charme du jeune homme… Et ça se voit ! Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 17 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

