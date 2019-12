Un cœur brisé prend son envol dans l’épisode 27 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 27 de La Villa des Cœurs Brisés, Nathanya part pour son coaching… Pendant l’absence de Vincent, Kevin parle avec lui. Des cœurs brisés sont là pour lui faire savoir et lui envoyer des photos. Vincent perd son calme et pète un câble… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 30 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.