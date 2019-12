Lucie arrive à la villa et fait le bilan de la semaine avec tous les cœurs brisés… Il est temps pour un d’entre eux de prendre son envol et de rentrer en France… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 30 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.