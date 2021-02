Un Cœur Brisé quitte l’aventure dans l’épisode 11

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : John annonce que son ex petite amie Sarah va intégrer l’aventure. Une nouvelle déstabilisante pour nos Coeurs Brisés. Les prétendantes de Dylan et Antho, Anissa et Laura, intègrent la villa. Mélanie et Eva sont choquées par cette nouvelle. Les garçons avaient pourtant promis qu’ils n’allaient faire venir personne… De son côté, un coeur brisé a aussi une annonce à faire... La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 25 Février 2020.