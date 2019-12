Un nouveau cœur brisé arrive dans l’épisode 16 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 16 de La Villa des Cœurs Brisés, un nouveau cœur brisé intègre la villa. La relation entre lui et Antoine est tendue et une dispute éclate… Julie se rapproche de ce cœur brisé sous les yeux de Thomas. Le jeune homme n’apprécie pas voir Julie dans les bras d’un autre… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 13 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.