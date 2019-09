Un nouveau couple débarque dans l'épisode 15 de La Bataille des Couples

Prochainement dans La Bataille des Couples, Fanny et Nani doivent quitter l’aventure suite à la blessure de Fanny. Christophe rejoint les autres couples dans la villa pour leur annoncer une nouvelle très importante. Un nouveau couple va intégrer l’aventure et cela ne fait pas plaisir à tout le monde ! Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 12 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.