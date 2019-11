Une dispute éclate à la fin de l’épreuve

Lors de l’épreuve de la demi-finale, Mélanie et Vincent éliminent les gris en pleine épreuve. Alizée et Maxime ne comprennent pas ce geste. Le couple trouvait qu’il était plus méritant que d’autres. À la fin de l’épreuve, les gris expriment leur frustration et une dispute éclate avec les autres couples… Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 11 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

