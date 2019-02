VALISE A BOMBES : Illan a une GROSSE annonce à faire

Illan a appelé Vanessa Lawrens une ancienne cœur brisé et ex de Julien, en lui avouant ses sentiments. La jeune femme a rassuré Illan en lui disant que ses sentiments étaient réciproques. Illan décide de quitter l’aventure. Pour cela, il sort la valise à bombes et annonce à tout le monde son départ. Les cœurs brisés comprennent son choix et le confortent dans son choix. Extrait de l’épisode 41 La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.