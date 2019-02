La valise à bombe crée le CLASH !

C'est le CLASH dans la villa. En effet, Julien, après avoir écouté aux portes, décide de ramener la valise à bombe et d'annoncer à tous les coeurs brisés ce qu'il a entendu... Le sujet : un bisou entre Jelena et Mathieu ! Cette histoire met Sarah et Mélanie dans une colère noire ! Mathieu et Jelena sont déçus de Cloé qu’ils pensaient être leur amie. Cloé va-t-elle réussir à s'expliquer et calmer les tensions? Réponse dans l’épisode 47 de La Villa des cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.