EXCLU - Episode 84 : Vanessa demande à Lucie de recontacter son « premier amour »

Vanessa a une requête spéciale à faire à Lucie. Elle lui demande de reprendre contact avec son ex, Jonathan, son premier amour, qu’elle n’a pas vu depuis « 6 ans ». Lucie tâte le terrain « vous êtes toujours en contact au moins ». Mais Vanessa a eu le déclic depuis sa dernière conversation avec la coach. Elle regrette d’avoir quitté Jonathan alors que tout allait bien et se dit qu’il est peut-être temps de faire quelque chose de sérieux avec lui. Lucie croit aussi beaucoup au destin et encourage la jeune femme, bien qu’elle-même ne se dit pas assez courageuse pour faire quelque chose de si fou. Affaire à suivre. Extrait de l’épisode 84 de la villa des cœurs brisés, diffusé le jeudi 5 avril à 19h20 sur TFX.