Vengeances, pleurs et séductions dans l'épisode 8 de La Villa des Cœurs brisés

Julia est en larmes elle n’a pas supporté de se faire manipuler par Mélanie et Julien. « Je trouverai un moyen de me venger » confie-t-elle. Soirée à la villa, des coeurs brisés décident de faire venir une invitée surprise. Illan passe à l’action avec Maira et ce n’est pas pour déplaire à cette dernière. Enfin, l’heure du bilan a sonné. Quelqu’un risque d’inaugurer la cabane de l’introspection. . Extrait de l’épisode 7 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.