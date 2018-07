VERDICT - Qui sera le 3ème couple nominé par Lucie ?

Lucie vient annoncer son choix aux quatre couples en ballotages. Après avoir testé la complicité au sein de chaque duo, Lucie a pris sa décision mais pas simplement sur leur coaching. « Je vois tout, j’entends tout, j’écoute tout, je ne vous juge pas que pendant les coachings » leur dit Lucie. En effet la coach love n’est pas dupe, elle sait que les couples peuvent tout donner pour éviter d’être nominés. Après réflexion, ce sont finalement Beverly et Vivian qui se retrouvent sur la sellette aux côtés de Virginie et Vincent et Hillary et Sébastien… Extrait de l’épisode 4 de La Villa, La bataille des couples diffusé le Jeudi 19 Juillet à 18h30 sur TFX.