Depuis le début de l’aventure Julie et Antoine ont du mal à cohabiter. Julie décide d’inviter Antoine à une activité. Les deux ex se rapprochent et se rappellent les bons souvenirs… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 24 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.