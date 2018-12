« Je veux prendre mon temps » : petit rapprochement entre Jelena et Matthieu

Depuis les premières heures dans la villa Jelena et Matthieu ne cessent de se tourner autour. Tous les deux savent qu’ils se plaisent mutuellement et aiment bien en jouer. Les autres candidats l’ont aussi remarqué « Matthieu on dirait qu’il est à Venise » s’exclame Julien quand il voit les deux tourtereaux allongés sur des bouées dans la piscine. « Avec Jelena je le sens plutôt bien, on rigole, on se fait des sourires, des regards, ça avance plutôt bien » confie Matthieu. Alors, les deux cœurs brisés vont-ils se mettre en couple ? Extrait de l’épisode 2 de la Villa des Cœurs brisés diffusé tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.