« Viens, on les emm***** » - Beverly et Vivian seuls contre tous ❤

Après la blague à Beverly qui a plutôt mal tourné, Vivian décide d’aller apaiser les tensions. Il explique à Beverly « je pense qu’ici personne ne croit en nous, et je crois qu’on est tellement décalé qu’ils peuvent pas nous comprendre ». Beverly est d’accord avec lui. Mais Vivian est surtout peiné de voir son ami, Antonin, « lui planter un couteau dans le dos ». Beverly tente de le raisonner et de lui faire comprendre qu’il faut leur prouver qu’entre eux c’est du sérieux. Vivian lui avoue alors tous ses sentiments, « je suis en train de tomber amoureux de toi ». « Tu es sûre de toi ? » lui demande Beverly. Après confirmation, c’est une pluie de compliments qui s’abat sur elle et Vivian lui promet de faire des efforts. « Viens on s’en fout, on les emmerde » dit Beverly, toute contente d’avoir retrouvé son binôme, avant de se cacher comme des enfants pour s’embrasser… Extrait de l’épisode 82 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mardi 3 avril à 19h20 sur TFX.