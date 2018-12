La Villa 4 : Denières confidences, que pensent les garçons des filles ? 😲

Les garçons se retrouvent pour découvrir les photos des filles. Virgil est ravi de rejoindre son amie d’une précédente aventure : Mélanie. De plus, Julien rappelle à Vincent que Jelena est son ex ce qui ne lui fait pas forcément plaisir. Jordan lui, ne connaît que Sarah, sa meilleure amie des précédentes aventures. Comment Jelena et Vincent vont-ils réagir en se revoyant ? Réponse dans l’épisode 1 de la Villa des Cœurs Brisés saison 4 diffusé à 17h35 sur TFX .