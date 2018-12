La Villa 4 - L’interview toujours plus de Sarah, Jennyfer et Matthieu

La Villa des cœurs brisés saison 4 va bientôt ouvrir ses portes. Pour vous faire patienter jusqu’à lundi 17h35, MYTF1 est allé à la rencontre des candidats. C’est parti pour l’interview toujours plus de Sarah, Jennyfer et Matthieu. Chacun leur tour, ces trois célibataires vont devoir dire toute la vérité sur les autres cœurs brisés de l’aventure. Alors, qui est le ou la plus sexy ? Le ou la plus méchant(e) ? Qui est le plus dragueur ? Qui est le plus hypocrite ? Qui est la plus mytho ? Qui est le ou la plus drôle ? Le plus gentil ? La plus difficile à vivre ? Retrouvez les 14 célibataires de la Villa des Cœurs Brisés et Lucie leur love coach à partir du lundi 17 décembre à 17h35 sur TFX et ensuite du lundi au vendredi à 18h35. Préparez-vous pour une saison de folie !