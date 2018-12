La Villa 4 : le portrait de Beverly

« nous sommes un couple en crise » Entre Beverly et Vivian rien ne va plus. Le couple « feu d’artifice » est ensemble depuis 1an. Ils se sont rencontrés et ont officialisés leur relation dans la villa 3. Mais c’est seule que Beverly commence l’aventure de la Villa 4. En effet, la communication entre les deux candidats est devenue trop compliquée, ils n’arrivent plus à se comprendre. Beverly espère que Lucie pourra les apaiser et les réconcilier. Retrouvez la Villa des Cœurs brisés à partir du lundi 17 décembre à 17h35 sur TFX.