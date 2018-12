La villa des coeurs brisés - Episode 10 Saison 04

Découvrir ou revoir le replay intégral de l'épisode de La Villa des coeurs brisés diffusé le 27 décembre 2018. Pour ne rien manquer de ce qu'il s'est passé dans la Villa ! ! Dans l’épisode 10 de La Villa des Cœurs Brisés, Illan se livre sur son passé. Cloé et Virgil rentrent de leur date et font un bilan avec les autres cœurs brisés. Julien part en date avec Manon et Cloé et Virgil ont une discussion très sérieuse. Retrouvez un épisode inédit de la Villa des Cœurs brisés saison 4 tous les jours du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.