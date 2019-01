La villa des coeurs brisés - Episode 16 Saison 04

Découvrir ou revoir le replay intégral de l'épisode de La Villa des coeurs brisés diffusé le 4 janvier 2019. Pour ne rien manquer de ce qu'il s'est passé dans la Villa ! Dans l'épisode 16 de La Villa des Coeurs brisés, Maira pense faire une surprise à Illan en débarquant dans la villa mais c'est tout l'inverse. Beverly et Vivian n'arrive plus. Vivian fait appel à Lucie pour l'aider. Par la suite, la love coach craque en plein coaching et quitte la villa !