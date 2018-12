La villa des coeurs brisés - Episode 3 Saison 04

Dans l’épisode 3 de la Villa des Cœurs brisés, c’est la première soirée de l’aventure. Tous les candidats se mettent sur leur « 31 » surtout Jelena qui compte bien séduire Matthieu pendant cette soirée. Cependant, elle demande à Mélanie de tester son futur copain et Matthieu tombe dans le piège. Enfin Lucie vient débriefer avec Illan et Vincent de leur date avec Maira, la prétendante et Lucie reprochent à Illan son manque de sincérité. Retrouvez un épisode inédit de la Villa des Cœurs brisés saison 4 tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.