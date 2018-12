La villa des coeurs brisés - Episode 4 Saison 04

Dans l’épisode 4 de la Villa des Cœurs brisés, Mélanie et Jordan entament une discussion sous les yeux avisés de Sarah. En effet, la jeune femme a eu des conflits avec Mélanie dans une précédente aventure et a peur que son ami tombe dans le panneau de la jolie Mélanie. Première soirée tentation des garçons, Julien tombe sous le charme d’une prétendante. Enfin Mélanie et Sarah tentent de s’expliquer mais en vain, Sarah est braquée : elle ne pardonnera pas à son ennemi de l’aventure. Retrouvez un épisode inédit de la Villa des Cœurs brisés saison 4 tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.