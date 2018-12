Dans l’épisode 5 de la Villa des Cœurs brisés, deux célibataires s’embrassent et officialisent leur relation. Bastien fait son premier coaching avec Lucie et réalise que l’exercice est compliqué. Certains cœurs brisés partent faire du beach volley et Beverly s’improvise cupidon entre Mélanie et Jordan. Vont-ils se rapprocher ? Retrouvez un épisode inédit de la Villa des Cœurs brisés saison 4 tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.