La villa des coeurs brisés - Episode 8 Saison 04

Dans l’épisode 8 de La Villa des Cœurs brisés, rien ne va plus dans le couple Jelena / Matthieu. Vont-ils rester ensemble malgré les tensions ? Beverly craque, elle n’arrive plus à vivre son aventure sans son chéri. Elle décide de prendre une décision qui ne risque pas de plaire à Lucie. Julia a mal pris le défi de Julien et décide de se venger, ce qui énerve très fortement le beau brun. Retrouvez un épisode inédit de la Villa des Cœurs brisés saison 4 tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.