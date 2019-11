Vincent doute des oranges dans l’épisode 59 de La Bataille des Couples

Prochainement dans l’épisode 59 de La Bataille des Couples, une épreuve flash a lieu à la villa. Pour gagner de l’argent, les couples devront mimer le plus de mots possibles. Vincent a des doutes sur Fidji et Dylan et en fait part à Mélanie. Celle-ci ne sait pas quoi en penser et elle veut croire en son amitié avec Fidji. La cérémonie arrive et tous les couples sont sous tension…Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 14 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

