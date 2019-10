Vincent et Dylan n'apprécient pas la relation entre Melanie et Fidji. Ils ne veulent pas que leur amitié redevienne comme avant et surtout qu'elle se transforme au-delà de l'amitié. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 22 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

