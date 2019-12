Après l’activité quad, les cœurs brisés vont à la plage. Thomas fait un aveu sur sa relation avec Julie. Les cœurs brisés sondent Vincent et Marine sur leur relation et le jeune homme fait une révélation surprenante ! Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 03 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.