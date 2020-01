Lors de la soirée révélation, Vincent a une déclaration à faire sur la relation de Julie et Antoine. Cette bombe ne plait pas du tout à Antoine… Le jeune homme se rend compte à quel point il tient à Julie et décide de ne pas laisser passer ça… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 28 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.