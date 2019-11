Vincent révèle LA raison de son infidélité…

Lors de la traditionnelle table ronde, Rym évoque ce qui est important pour elle en couple : l’amour et la fidélité. À l’évocation de ces piliers, Vincent se décompose. Sa dernière relation a explosé aux yeux de tous pour cause d’infidélité. S’il avoue que sa célèbre ex ne méritait pas ça, il a une bonne excuse. Et c’est Rym qui en parle encore le mieux. Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 25 novembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.