Virgil choqué par l'arrivée de son EX 😲

Virgil et Julien rentrent de leur date. Inès est cachée dans une pièce et écoute le debrief de Virgil. Finalement, la jeune femme sort et laisse Virgil sans voix. Le jeune homme est choqué de revoir son ex après presque un an. Il décide d’aller parler avec Inès et Illan en profite pour dire qu’il trouve la jeune femme très jolie. Comment Virgil va-t-il gérer l'arrivée d' Inès, Cloé et Virginie ? Illan va-t-il draguer Inès ? Extrait de l’épisode 29 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.