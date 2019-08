Virgil écœuré par le comportement de Dylan dans l’épisode 4 de La Bataille des Couples

Dylan et Fidji vont-ils réussir à remporter l’épreuve qui va leur permettre de ne pas être éliminé ? Oussama rapporte à Virgil les propos de Dylan à son égard : « Virgil je m'en fous ». Virgil est choqué ! Est-ce la vérité ou une stratégie pour sortir Dylan et Fidji de l’aventure ? Extrait de l’émission La Bataille des couples du mercredi 28 août 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1