Virgil jaloux de Bastien : “Qu’est-ce qu’il a de plus que moi ?” 😤

Alors que Coralie vient tout juste d’embrasser Bastien, Virgil rôde … Il vient aux nouvelles ! “Qu’est-ce que Bastien a de plus pour moi ?” se demande le coeur brisé. “De nouveau, Virgil agit comme un gamin. Il est pire que mon petit frère !” ironise Coralie. “Il tire la tronche de ouf alors qu’il n’est même pas au courant du bisou,” s’amuse Cloé. Virgil n’a pas dit son dernier mot avec Coralie et compte bien provoquer son rival. “Bastien jtm mais je préfère Virgil,” écrit-il au feutre, sur le bras de la coeur brisé. Comment va le prendre son nouveau petit copain ? Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.