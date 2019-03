Alors qu’Inès a débarqué à l’improviste à la soirée tentation, Cloé voit rouge ! Virgil est toujours collé à son ex et en profite maintenant pour discuter avec deux autres prétendantes. Il explique d’ailleurs, que sa petite-amie lui reproche d’être trop proche de son ex. Inès est surprise par cette révélation et demande des explications à Cloé. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.