Virginie pète un câble et prend une décision radicale !

Après avoir eu des explications houleuses avec les autres cœurs brisés, Virginie fait ses valises et veut partir… Lalou essaye de la calmer, en vain. Antoine essaye à son tour de calmer Virginie. Celle-ci est en furie et ne parvient pas à se calmer. La jeune femme va-t-elle quitter la villa ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 11 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.