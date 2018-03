Vivian et Beverly IRRÉCONCILIABLES, elle préfère QUITTER l’aventure

Après avoir enfin lu la lettre de Beverly, entourés de Manue et Antonin, Vivian décide d’aller en discuter avec la principale intéressée. Vivian n’y va pas de mains mortes et ne laisse pas Beverly en placer une. Il veut seulement lui dire ce qu’il a lui dire et basta « tu m’as écris tout ce que t’avais envie de me dire, maintenant c’est à moi de te parler ». Beverly ne reconnaît plus Vivian « en face de moi j’ai l’impression d’avoir une porte de prison ». « Je ne veux plus te regarder, je ne veux plus jamais te parler » continue Vivian qui enfonce Beverly un peu plus à chaque mot prononcé. La jeune femme trouve qu’il « dramatise » la situation et blessée par ces révélations, Beverly met un terme à la discussion. De retour à la villa, elle réunit tous les cœurs brisés pour leur annoncer qu’elle ne peut plus continuer l’aventure dans ces conditions et préfère partir… Extrait de l’épisode 79 de la villa des cœurs brisés, diffusé le jeudi 29 mars à 19h20 sur TFX.