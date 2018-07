« Vivian et Beverly se sont arrêtés au CP ! » - Le duo ne connaît pas le mot « dévouement »

Lucie, la love coach, vient annoncer le nouveau pilier de la semaine. Il s’agit du « dévouement ». Seul bémol, certains candidats ne connaissent pas ce mot, à l’image de Beverly et Vivian. Et cela amuse beaucoup les deux amoureux. « Lucie on l’adore, mais il faudrait qu’elle sache que Vivian et Beverly se sont arrêtés au CP. Dévouement, nous, on ne comprend pas du tout », lâche-t-elle. Séquence à ne pas louper. Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 6 du lundi 23 juillet 2018.