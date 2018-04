Vivian et Beverly : un rendez-vous pour parler AVENIR

Beverly et Vivian sont officiellement en couple. Vivian, très amoureux de Beverly souhaite que leur relation continue de vivre même après la fin de l’aventure. Et il veut qu’elle le sache. C’est donc dans un endroit romantique qu’il l’amène pour lui ouvrir son cœur et parler de leur avenir ensemble. Si Vivian est sûr de lui, Beverly est plus hésitante. « J’ai l’impression que tu ne crois pas en nous » lâche le jeune homme, face à son attitude… Le nouveau couple va-t-il réussir à se mettre d’accord ? Extrait de l’épisode 86 de La villa des cœurs brisés 3, diffusé le 9 avril à 19h20 sur TFX.