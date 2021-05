Vivian en larmes dans l’épisode 73

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Tristan et Inès sont au bord de la rupture. Ils ont besoin de s'expliquer avant de quitter l’aventure. Tristan, à bout de nerfs, décide de quitter seul l’aventure. Pendant ce temps, deux nouveaux Cœurs Brisés intègrent l’aventure. Pierre et Thibault sont très charmés par la nouvelle coeur brisé. Pour Vivian, c’est le grand soir. Son coaching sera son patio et pour l’occasion, Lucie l’accompagne. Que lui a-t-elle préparé ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 24 Mai 2021.