Vivian questionne Beverly, « quelles sont tes peurs après l’aventure ? »

Vivian et Beverly profitent de leurs derniers instants ensembles à la villa pour faire le point sur leur « futur ». Il la questionne sur ses craintes après l’aventure. « J’ai peur de l’infidélité » lui avoue Beverly, mais Vivian tente de la rassurer « j’ai jamais trompé mes copines, sauf mes 5 dernières ex ». « Tu comprends mieux pourquoi j’ai peur » lui confie Beverly. Vivian lui dit qu’il a trouvé en elle tout ce dont il rêvait et Beverly n’espère qu’une chose, qu’il dise vrai. « De tous, on est les seuls à avoir une complicité de fou » continue Beverly. « Dehors on sera plus fort que tout et rien ne nous séparera » conclu Vivian avant de se jeter à l’eau la rejoindre pour l’embrasser. Extrait de l’épisode 90 de la villa des cœurs brisés, diffusé vendredi 13 avrils à 19h20 sur TFX.